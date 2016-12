90 DJ's, 10.000 Gäste und eine 21-jährige Erfolgsgeschichte



Saalbach Hinterglemm (ots) - Die 21. Ausgabe des mittlerweile legendären Rave on Snow Festivals in Saalbach lockte an die 10.000 Gäste in die Winterdestination. Party, Stimmung und Beats standen auf der Tagesordnung an den drei Festivaltagen. Gefeiert wurde an einer Vielzahl von Locations - von der Parkgarage über Discos bis hin zu den Hütten im Skigebiet. Verschiedene Schauplätze mit einem gleichen Nenner - Rave und gute Laune bis zum Abwinken.



Das Rave on Snow Festival ist bereits seit 21 Jahren fixer Bestandteil im Eventkalender der Urlaubsdestination Saalbach. Über 90 DJ's brachten die verschiedenen Partylocations zum Beben und versetzten die Gäste und Einheimische in die perfekte Stimmung. Dadurch, dass viele DJ Auftritte direkt im Skigebiet stattfanden, dürfen auch die Betreiber der heimischen Bergbahnen jubeln. Es konnten während der drei Eventtage über 140.000 Fahrten im Skigebiet mehr als im Vorjahr gezählt werden. Sebastian Schwaiger, Marketingleiter des Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn: "Openings und Festivals sind vor allem in den Vor- und Zwischensaisonen sehr wichtig für uns. Wir können den Gästen im Skicircus schon hervorragende Bedingungen bieten und mit unseren Events haben wir auch vor der Hauptsaison ein super Programm."



Thomas Kleutgen, Organisator des Festivals: "Saalbach ist für uns ein langjähriger und zuverlässiger Partner für das Rave on Snow Festival. Wir hatten heuer wieder unglaublich viel Spaß dabei und freuen uns schon auf Rave on Snow 2017."



