Hansson hält Diskussion über EZB-Tapering für verfrüht

Das EZB-Ratsmitglied Ardo Hansson hält die Diskussion über ein schrittweises Zurückführen der Wertpapierkäufe, im Fachjargon auch Tapering genannt, für verfrüht. Die Europäische Zentralbank (EZB) habe gerade beschlossen, dass die Käufe bis Dezember 2017 weitergehen sollen, daher "müssen wir erst zu einem späteren Zeitpunkt im nächsten Jahr sagen, wie es weitergehen wird", sagte Hansson, der als estnischer Notenbankchef im Rat der EZB sitzt.

Deutsche Stahlproduktion geht weiter zurück

Die deutsche Stahlbranche hat im November weniger produziert: Die Rohstahlproduktion fiel gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,2 Prozent auf 3,4 Millionen Tonnen, wie die Wirtschaftsvereinigung Stahl am Mittwoch mitteilte. Seit Jahresbeginn haben die Unternehmen 2,1 Prozent weniger Rohstahl als im Vorjahreszeitraum hergestellt. Die Kapazitätsauslastung lag mit 85 Prozent weiter im Bereich der Normalauslastung.

Studie: Rekord bei Kreditvergabe der Banken - Profitabilität gering

Die Kreditvergabe in Deutschland hat ein neues Rekordhoch erreicht. Wegen der Niedrigzinspolitik der europäischen Zentralbank liegt die Profitabilität der Geldhäuser aber auf dem niedrigsten Stand seit der Finanzkrise, wie aus einer Untersuchung der Wirtschaftsberater von Bain & Company hervorgeht. Die Marge im Kreditgeschäft sei auf mittlerweile 1,3 Prozent zusammengeschrumpft.

Große Koalition droht Facebook mit Regulierung

In der Debatte über Hasskommentare und Falschmeldungen im Internet drohen Union und SPD der Plattform Facebook mit Regulierung. Es gebe "erhebliche Zweifel", ob Facebook seine gesetzlichen Verpflichtungen erfülle, erklärte Unions-Fraktionschef Volker Kauder. Er werde sich gleich Anfang des neuen Jahres mit Justizminister Heiko Maas (SPD) treffen, um über Konsequenzen zu sprechen, sagte der CDU-Politiker. Es werde "zu weiteren Regulierungen in dem Bereich kommen".

Gabriel sieht deutschen Datenschutz-Ansatz als Auslaufmodell

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hält das deutsche Datenschutzmodell für aus der Zeit gefallen. Heutzutage müsse es um Datensouveränität gehen und nicht mehr um die möglichst große Vermeidung von Daten, sagte Gabriel. "Der Begriff Datenschutz ist falsch. Das ist das Gegenteil vom Geschäftsmodell Big Data." Deutschland und Frankreich wollen auf ihrer zweiten Digitalkonferenz zum Motor für Europa werden, damit der Kontinent Anschluss in der derzeitigen Umwälzung der Weltwirtschaft hält.

Union warnt vor Putins Einfluss auf Merkels Wahlchancen

Bei den großen Bundestagsparteien verstärkt sich die Furcht vor russischer Propaganda und heimlicher Einflussnahme auf den Bundestagswahlkampf. "Ich halte das für eine große Bedrohung der Demokratie", erklärte Unions-Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer. Der CDU-Politiker äußerte die Befürchtung, Moskau könnte gezielt für eine Niederlage von Kanzlerin Angela Merkel bei der Bundestagswahl im September 2017 sorgen.

Kabinett will bessere Bedingungen für Immobilienkredite

Das Bundeskabinett will möglicherweise schon kommende Woche Änderungen an den Bedingungen für Immobilienkredite auf den Weg bringen, die das Bundesfinanz- und das Bundesjustiz- und Verbraucherschutzministerium (BMJV) vereinbart haben.

Keine Einigung auf gemeinsame Position zu EU-Beitrittsgesprächen mit Ankara

Die EU-Staaten haben sich nicht auf eine gemeinsame Position zur Fortführung der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei geeinigt. Beim Treffen der Europaminister blockierte Österreich die Verabschiedung einer politischen Erklärung zur Erweiterungsfrage, wie der deutsche Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth (SPD), mitteilte. Dies bedeutet nicht, dass die Verhandlungen abgebrochen werden, es zeigt aber die Spaltung der EU-Mitgliedstaaten in der Frage der Beitrittsgespräche mit der Türkei.

EU-Mitgliedstaaten einigen sich über Modernisierung der Handelsschutzinstrumente

Zwei Tage nach der Anerkennung Chinas als Marktwirtschaft haben sich die EU-Mitgliedstaaten in Brüssel darauf geeinigt, die Handelsschutzinstrumente der Gemeinschaft zu modernisieren. Geplant sind unter anderem höhere Zölle bei Wettbewerbsverzerrungen in der Rohstoff- oder Energiebranche. Davon soll unter anderem die Stahlindustrie profitieren.

Kreml nimmt Tillersons Nominierung als US-Außenminister positiv auf

Die russische Führung hofft nach der Nominierung des Ölindustriellen Rex Tillerson für den Posten des US-Außenministers auf bessere Beziehungen. Russlands Außenminister Sergej Lawrow würdigte Tillerson, der als Chef des Ölkonzerns Exxon Mobil enge Geschäftskontakte nach Russland pflegt, als Pragmatiker. "Wir hoffen, dass dieser Pragmatismus eine gute Grundlage für den Aufbau von Beziehungen mit beiderseitigem Nutzen sein wird", zitierte die staatliche Agentur RIA Nowosti.

Senat in Brasilien stimmt für Deckelung der Staatsausgaben

Nach der Abgeordnetenkammer hat auch der brasilianische Senat abschließend für ein Einfrieren der Staatsausgaben gestimmt. Die Senatoren votierten in zweiter Lesung mit 53 zu 16 Stimmen für den Plan, die Ausgaben über einen Zeitraum von 20 Jahren zu deckeln. Sie dürfen dann nur noch im Umfang der Inflationsrate steigen. Die Deckelung soll in einem Zusatz in der Verfassung festgeschrieben werden.

Frankreichs neuer Premier Cazeneuve verspricht Kampf gegen Arbeitslosigkeit

Der neue französische Premierminister Bernard Cazeneuve hat den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit und gegen den Terrorismus als Prioritäten seiner Regierung bezeichnet. Der sozialistische Politiker sagte in der Pariser Nationalversammlung, er wolle dazu beitragen, dass die Zahl der Arbeitslosen sinke und die Bürger sich besser geschützt fühlten. Den Reformplänen des konservativen Präsidentschaftskandidaten François Fillon erteilte Cazeneuve eine Absage.

EU weitet Türkei-Beitrittsgespräche vorerst nicht mehr aus

Angesichts des harten Vorgehens Ankaras gegen Regierungskritiker wird die EU ihre Beitrittsgespräche mit der Türkei vorerst nicht mehr ausweiten. "Unter den derzeit vorherrschenden Umständen werden keine neuen (Verhandlungs-)Kapitel zur Eröffnung in Betracht gezogen", heißt es in einer Erklärung des slowakischen EU-Vorsitzes, die von 27 EU-Staaten - allen außer Österreich - unterstützt wurde. Die österreichische Regierung stimmte ihr nicht zu, weil sie noch weiter gehen wollte und ein "Einfrieren" der Verhandlungen forderte.

USA stoppen Munitionslieferung an Saudi-Arabien

Wegen des Konflikts im Jemen haben die USA Lieferungen von Munition an die saudiarabischen Streitkräfte gestoppt. Ein Regierungssprecher in Washington begründete dies indirekt mit der hohen Zahl ziviler Opfer durch die saudiarabische Militärintervention im Jemen. Die US-Militärkooperation mit Riad sei "kein Blankoscheck", sagte er.

US-Importpreise sinken im November moderat

Die US-Importpreise sind im November moderat gesunken. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, fielen die Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent, nach einem Plus von 0,4 Prozent im Oktober. Ökonomen hatten im Konsens mit einem solchen Rückgang gerechnet. Die Entwicklung der Importpreise ist ein Indiz für die US-Inflation.

