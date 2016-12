Deutschlandweit waren am Dienstag an Serviceterminals der Postbank keine Überweisungen möglich. Die Postbank ist aber nicht die erste Bank, die in diesem Jahr von Software-Pannen betroffen ist.

Eine Software-Panne hat Kunden der Postbank Probleme bereitet: An den Serviceterminals des Geldinstituts waren am Dienstag bundesweit keine Geldüberweisungen möglich. Aufgrund einer technischen Störung sei die Möglichkeit zur Geldüberweisung an den Geräten bereits seit Montag deaktiviert, berichtete ein Postbank-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" über die Panne berichtet.

Der Postbank-Sprecher betonte, der Fehler sei inzwischen gefunden und ein Software-Patch ...

