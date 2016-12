Stöer ist und bleibt ein Dauerbrenner. Zuletzt hatten wir am 08.12. getitelt: "Ströer: Tatsächliche Wende oder nur kurzes Aufmucken? Trading-Chance!" In diesem Artikel haben wir u.a. unsere Meinung wie folgt dargestellt: "Der Kursanstieg am 4. Tag in Folge ist bei Ströer inzwischen schon eine Meldung wert, denn die starke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...