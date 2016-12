Von Manuela Mesco

MAILAND (Dow Jones)--Der französische Medienkonzern Vivendi hat seine Beteiligung an Mediaset in kurzer Zeit auf 12,3 Prozent aufgestockt, wie er am Dienstag mitteilte. Erst am Vortag hatte die Vivendi einen Anteil von 3 Prozent an dem italienischen Medienunternehmen bekannt geben und Interesse an einer Aufstockung auf bis zu 20 Prozent bekundet. Mediaset wertet einen Einstieg von Vivendi als feindlich.

Die beiden Unternehmen streiten derzeit vor Gericht, ob eine im Jahresverlauf unterzeichnete Vereinbarung über eine enge Zusammenarbeit Gültigkeit hat. Diese sah einen Anteilstausch in Höhe von 3,5 Prozent vor. Zudem wollte Vivendi das Pay-TV-Geschäft von Mediaset erwerben. Nachdem Vivendi aber einige Bedingungen des Deals abändern wollte, führte dies zu einer Klage von Mediaset.

Am Montag warf Mediaset Vivendi vor, es gehe gar nicht mehr um eine Zusammenarbeit, sondern um einen Übernahmeversuch. Darüber sei Mediaset aber nicht informiert worden.

Der größte Mediaset-Aktionär Fininvest kündigte am Dienstag an, er wolle Vivendi wegen Marktmanipulation verklagen. Das Vorgehen des Konzerns bezeichnete die Holdinggesellschaft der Berlusconi-Familie als feindlichen Übernahmeversuch.

