Russland gibt bekannt, dass eine Feuerpause in Aleppo vereinbart worden sei. Die Rebellen erklären ebenfalls, dass die Kämpfe beendet würden und man Ost-Aleppo evakuiere. Die UN warnen vor Racheakten an Zivilisten.

Nach jahrelangen Kämpfen und einer monatelangen Blockade durch Regierungstruppen haben die Rebellen in Aleppo ihren Widerstand aufgegeben. Russlands UN-Gesandter Witali Tschurkin teilte in New York mit, eine Feuerpause sei vereinbart worden. Vertreter mehrerer Rebellengruppen erklärten, noch am Dienstagabend würden die Kämpfe eingestellt. Die eingeschlossenen Zivilisten könnten in Sicherheit gebracht werden. Die Rebellen würden sich in andere syrische Gebiete unter Kontrolle der Aufständischen zurückziehen. In syrischen Militärkreisen hieß es, dass die Rebellen in der Nacht zum Mittwoch das von ihnen zuletzt noch gehaltene Gebiet im Osten der Großstadt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...