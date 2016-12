Hamburg (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren,



hiermit laden wir Sie herzlich zur Pressekonferenz zur Vorstellung unseres neuen Vorstandsvorsitzenden Heribert Bruchhagen ein.



Die Pressekonferenz findet am morgigen Mittwoch, 14. Dezember 2016 um 09:30 Uhr im Pressekonferenzraum des Volksparkstadions statt.



Neben Heribert Bruchhagen wird auch der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Jens Meier an der Pressekonferenz teilnehmen.



