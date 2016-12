Deutsche Pfandbriefbank AG: Einleitung Expert Verfahren bezüglich Absicherung eines Kreditausfalls unter Verbriefungstransaktion ESTATE UK-3

Einleitung Expert Verfahren bezüglich Absicherung eines Kreditausfalls unter Verbriefungstransaktion ESTATE UK-3

München, 13. Dezember 2016 - Die Deutsche Pfandbriefbank AG ("pbb"), Rechtsnachfolgerin der Hypo Real Estate Bank International AG, Stuttgart, ist Emittentin von Credit Linked Notes aus der synthetischen Verbriefungstransaktion "ESTATE UK-3" ("Credit Linked Notes"). Diese Credit Linked Notes sichern das Ausfallrisiko aus bestimmten Kreditforderungen der pbb ab, soweit die Voraussetzungen für eine Verlustzuweisung nach den Bedingungen der Credit Linked Notes erfüllt sind. Bei einer der abgesicherten Forderungen ("Reference Claim No. 3") ist ein ausfallbedingter Verlust in Höhe von ca. GBP 113 Millionen entstanden (vgl. Ad-hoc Mitteilung der pbb vom 18. Januar 2016). Die pbb beabsichtigt, diesen Verlust den Credit Linked Notes zuzuweisen. Die Zuweisung dieses Verlusts würde zu einem vollständigen Ausfall der Credit Linked Notes der Klassen A2, B, C, D und E führen und den Nominalbetrag der Klasse A1+ von GBP 400.000 um etwa 0,1% reduzieren.

Die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in ihrer Funktion als Trustee der ESTATE UK-3 Transaktion hat der pbb heute mitgeteilt, dass aus ihrer Sicht Zweifel bestehen, ob die von der pbb beabsichtigte Verlustzuweisung zulässig ist, und der Trustee nach den Bedingungen der ESTATE UK-3 Transaktion einen Gutachter ("Expert") bestellen wird, der über die Zulässigkeit der Verlustzuweisung entscheiden soll.

Sollte die Verlustzuweisung ganz oder teilweise unzulässig sein, wäre der Verlust insoweit von der pbb zu tragen. Die pbb ist der Auffassung, dass die Voraussetzungen für die geplante Verlustzuweisung vorliegen.

Der Prospekt zu der ESTATE UK-3 Transaktion ist abrufbar auf der Website der pbb unter https://www.pfandbriefbank.com/debt-instruments/ securitisation/estate-uk-3.html.

