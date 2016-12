Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - December 12, 2016) - Le président et chef de la direction de Mendel Ekstein, Petro-Olympique Ltée (TSXV: PCQ) (OTCQB: PCQRF) vient de publier la déclaration suivante:

La gestion de Petrolympic Ltee. (« Petrolympic ») est heureuse que l'Assemblée nationale du Québec a adopté le 10 Décembre, 2016 le projet de loi 106: Loi concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives.

Le projet de loi 106 édicte entre autres la Loi sur les hydrocarbures, visant le développement et la mise en valeur des ressources hydrocarbures du Québec. Petrolympic estime qu'un cadre stable pour le développement de ces ressources, jadis régis par la Loi sur les mines, est une étape clé pour la production de pétrole et de gaz au Québec. La direction de Petrolympic salue chaleureusement l'adoption de cette loi moderne pour le développement des ressources hydrocarbures du Québec, après 6 ans de consultations environnementales et d'études publiques, ainsi que la considération de la législation et de l'expérience ailleurs.

Le texte intégral du nouveau projet de loi no 106 se trouve ici: http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-106-41-1.html

Petrolympic est convaincue que le développement des ressources d'hydrocarbures du Québec s'avère positive pour la province, car il permettra d'équilibrer le portefeuille énergétique du Québec, ainsi que de renforcer son économie, tout en réduisant le déficit de la balance commerciale relié aux importations d'énergie. Petrolympic s'engage à assurer et à maintenir la licence sociale et le soutien local pour ses opérations. Petrolympic vise le développement commercial ordonnée et responsable de ses licences d'exploration pétrolière et gazière au Québec, dans le cadre du nouveau projet de loi.

Petrolympic détient 100% des droits dans 5 permis d'exploration d'une superficie de 96.840 hectares, une participation de 30% dans 36 permis d'exploration, soit un total de 1.641.045 hectares (648 093 hectares); ainsi qu'une participation de 12% dans 19.768 acres (8.000 hectares). La superficie totale de ces permis d'exploration appartenant à l'intérêt de Petrolympic s'élève à 722.105 acres (291. 730 hectares), d'une totale brute de plus de 1,8 million d'acres (750.000 hectares).

La Loi sur les ressources pétrolières du Québec fournit un cadre stable pour l'exploitation de, entre autres, la structure pétrolifère Massé, détenue par Petrolympic et sa partenaire Ressources & Énergie Squatex (Squatex). Les 656.000 hectares de permis d'exploration (dont Petrolympic détient 480.000 acres ou 118.800 hectares) dans le Bas-Saint-Laurent comprennent la structure Massé. Un deuxième puits foré dans la structure Massé (Massé n° 2) a validé le modèle d'exploration sur la partie Est de la structure.

La structure Massé a été réévaluée en 2016 par Sproule et Associés («Sproule»), évaluateurs indépendants de Calgary, en Alberta. Sproule considère que les résultats de forage du programme 2015-2016 pourraient être extrapolés sur une superficie probable de 5,2 km2. D'après l'analyse de Sproule du 30 avril 2016, les nivaux poreux conventionnels rencontrés dans les formations d'âge silurien de St. Léon et de Sayabec indiquent un potentiel pour le gaz de 53,6 BCF et pour le pétrole de 52.2 millions de barils, soit un total en équivalent pétrole de 61,1 millions de barils (MMBOE): l'estimation s'agit du pétrole. initialement en place ( « PIIP ») non découvert, non récupérable, et sans égard au risque et au partage des intérêts pour le projet. L'analyse de Sproule des diagraphies enregistrées dans le puits Massé No 2 de Sproule s'avère une épaisseur nette utile (« net pay ») dans les formations de St. Léon et Sayabec de 66 à 210m, avec une moyenne de 130m. La direction de Petro-Olympique note que, vu que les niveaux conventionnels St. Léon et Sayabec sont bien poreux et perméables, c'est peu probable qu'ils auraient besoin de fracturation hydrauliques afin d'atteindre des débits rentables.

La direction relève en outre que les roches pétrolifères du bassin Silurien du Bas-Saint-Laurent se trouvent dans un intervalle de 540 mètres. Cet intervalle de potentiel favorise la poursuite des opérations sur la propriété Petro-Olympique du Bas-Saint-Laurent. L'évaluation quantitative précisée ci-dessus implique 10,3 BCF et 10 millions de barils de pétrole par km 2 (« PIIP »: estimation du Gaz et du pétrole initialement en place, non découvert, non récupérable) dans la région évaluée par Sproule. Sproule n'a pas évalué le séismique interne aux deux compagnies qui démontrent que la structure Massé pourrait étendre à plus de 80 km2. De plus, des attributs séismiques (anomalies de porosité) semblables à ceux confirmés par les puits Massé n° 1 et n° 2 ont été observés un peu à l'ouest sur la propriété. Ces anomalies séismiques n'ont pas été prises en compte par la Sproule dans leur évaluation des ressources en hydrocarbures de la structure Massé. Bien que ces anomalies de porosité ne soient pas validées ou quantifiées par Sproule, leur occurrence représente un potentiel important pour la propriété.

Petrolympic possède également des droits d'exploration importants dans le chenal (« fairway ») non conventionnel du schiste d'Utica dans les basses terres du Saint-Laurent ainsi que les carbonates de Trenton-Black River et les réservoirs adjacents de carbonate et de grès conventionnels ainsi que non conventionnels. Le total de ces permis d'exploration est de 674.805 acres (273.054 hectares), dont 301.941 acres (121.984 hectares) appartiennent à l'intérêt de Petrolympic.

Énoncés Prospectifs

NI LA BOURSE DE CROISSANCE TSX NI L'OTC MARKETS GROUP INC., NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION ONT RÉVISÉ OU PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE LA VÉRACITÉ OU L'EXACTITUDE DE CE COMMUNIQUÉ.

Ce communiqué peut contenir des déclarations prospectives et des informations basées sur des attentes courantes. Ces déclarations ne devraient pas être interprétées comme des garanties de performances futures ou de résultats. De telles déclarations comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent entraîner des résultats réels, des performances et des réalisations matériellement différents de ceux sous-entendus dans ces déclarations. Ces déclarations incluent la présentation de la documentation pertinente dans les délais requis et à la satisfaction des organismes de réglementation pertinents, la complétion de l'acquisition des biens pertinents et la levée de fonds suffisants pour compléter la stratégie commerciale de la Compagnie. Il n'y a aucune certitude qu'aucun de ces événements ne se produira. Bien que ces déclarations soient fondées sur des hypothèses de gestion raisonnables, il ne peut y avoir de garantie que ces hypothèses se révéleront correctes. Nous n'assumons aucune responsabilité de mise à jour ou de révision pour tenir compte de nouveaux événements ou circonstances.

Les titres de la Compagnie n'ont pas été enregistrés en vertu de l'U.S. Securities Act de 1933 amendé (l' « U.S. Securities Act »).

En outre, il y a des facteurs de risque connus et inconnus qui pourraient entraîner des résultats réels de la Compagnie, des performances ou des réalisations matériellement différents de tous résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les informations prospectives contenues dans ce document. Toute information prospective contenue dans les présentes est qualifiée dans son intégralité par cette mise en garde, et la Compagnie décline toute obligation de réviser ou de mettre à jour ces informations prospectives ou d'annoncer au public le résultat de toute révision d'une information prospective contenue dans ce document afin de tenir compte de résultats, d'événements ou de développements futurs, sauf tel que requis par la Loi.

