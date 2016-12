AXON Neuroscience präsentierte die Ergebnisse der 18-monatigen Nachfolgestudie zu einem aktiven Tau-Impfstoff auf der 9th International Conference on Clinical Trials in Alzheimer's Disease (CTAD) in San Diego (USA). Diese Ergebnisse bestätigten im Rahmen eines längeren Beobachtungszeitraums die viel versprechenden Ergebnisse der Phase-I-Studie. Die detaillierten Ergebnisse der Phase-I-Studie wurden am 9.Dezember 2016 in der Fachzeitschrift The Lancet Neurology veröffentlicht.

NACHFOLGESTUDIE ZU IMPFSTOFF AADVAC 1

Das Hauptziel der Nachfolgestudie war die Beurteilung der langfristigen Sicherheit und Verträglichkeit von AADvac1 sowie der Immunogenität über einen Zeitraum von weiteren 18 Monaten. Die Patienten erhielten zwei zusätzliche AADvac1-Auffrischungsimpfungen mit dem Ziel, die anhaltende Wirkung induzierter therapeutischer Antikörper sicherzustellen.

Im Rahmen der CTAD-Konferenz gab Mateij Ondrus, Medical Director von Axon, bekannt, dass die Studie die exzellenten Gesamtergebnisse von AADac1 im Rahmen einer Gesamtbehandlungsdauer von 24 Monaten anhand von Patienten mit einer Alzheimer-Erkrankung bestätigen konnte. Darüber hinaus belegte die Studie die Fähigkeit des Auffrischungsimpfstoffs, die gewünschte Immunreaktion aufrechtzuerhalten. "Da AADvac1 nun bereits im Rahmen einer Phase-II-Studie untersucht wird, handelt es sich dabei gegenwärtig um die neuartigste verlaufsverändernde Therapie auf diesem Gebiet mit dem Potenzial, darüber hinaus auch als Präventivbehandlung von Alzheimer-Erkrankungen eingesetzt werden zu können", so Matej Ondrus.

AADVAC1 TAU-IMPFSTOFF

AADvac1 ist ein aktiver Tau-Impfstoff, der als verlaufsveränderndes Medikament zur Behandlung von Alzheimer-Erkrankungen und weiteren Tauopathien eingesetzt werden soll. AADvac1 wurde zur Induzierung von Antikörpern gegen krankhaft verändertes Tau-Protein entwickelt, das die primäre Ursache der neurofibrillären Pathologie bei Alzheimer-Erkrankungen ist. Es wird davon ausgegangen, dass diese Antikörper pathologische Interaktionen des Tau-Proteins verhindern und somit dem Fortschreiten der Alzheimer-Krankheit und der Neurodegeneration Einhalt gebieten.

AXON NEUROSCIENCE

AXON Neuroscience ist ein Biotech-Unternehmen mit klinischen Entwicklungsprodukten, das verlaufsverändernde Medikamente zur Behandlung von Alzheimer-Erkrankungen und anderen Tauopathien entwickelt. Axon ist das erste Unternehmen, das eine Phase-II-Studie zur Untersuchnung einer verlaufsverändernden aktiven Immuntherapie zur Bekämpfung des pathologisch veränderten Tau-Proteins erfolgreich eingeleitet hat. Die Phase-II-Studie wird in 8 europäischen Ländern durchgeführt und zu diesem Zweck wurden 44 Patienten aus einer Gruppe von 185 teilnehmenden Patienten rekrutiert, die an einer leichten Alzheimer-Erkrankung leiden.

