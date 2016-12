Der Gipfel dient als hoch entwickelte Plattform zur Besprechung weltweiter Herausforderungen

Die wesentlichen Höhepunkte werden als Deklaration von Abu Dhabi zusammengefasst

Der zweite Global Summit of Women Speakers of Parliament (GSWS 2016), das vom Föderativen Nationalrat der VAE in Zusammenarbeit mit der interparlamentarischen Union unter dem Motto "United for Shaping the Future" organisierte Gipfeltreffen von Parlamentspräsidentinnen, ist heute in Abu Dhabi, der Hauptstadt der VAE, zu Ende gegangen.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161213006445/de/

Group shot at Global Summit of Women Speakers (Photo: ME NewsWire)

An der Veranstaltung nahmen 34 weibliche Parlamentspräsidentinnen aus aller Welt, rund 400 Parlamentsvertreter und über 1000 Delegierte aus verschiedenen Fachgebieten teil darunter Wissenschaftler, Meinungsbildner, politische Entscheidungsträger, Unternehmer und Regierungsvertreter.

An dem weltweit einzigartigen Gipfeltreffen wurde eine Reihe von Podiumsveranstaltungen zu politischen, gesellschaftlichen, ökonomischen, ökologischen und demographischen Themen von weltweiter Bedeutung abgehalten. Die Programmpunkte setzten ebenfalls Akzente auf die politischen, technologischen und ökonomischen Entwicklungen, die die Welt in unmittelbarer Zukunft grundlegend verändern dürften.

Dr. Amal Al Qubaisi, die Sprecherin des Föderativen Nationalrats der VAE, eröffnete die Veranstaltung am 12. Dezember (Montag) und hieß die Sprecherinnen und Parlamentarierinnen aus aller Welt sowie weitere prominente Delegierte am GSWS 2016 willkommen.

Am ersten Tag rückte das Treffen die Wirksamkeit von Grundsätzen, Verordnungen und Strategien in den Blickpunkt, mit denen einige der dringlichsten Probleme der heutigen Gesellschaften und der Weltwirtschaft effektiv angegangen werden können. Experten aus der ganzen Welt behandelten Fragen rund um die Stärkung der Rolle von Frauen, ausgewogene Geschlechterverhältnisse sowie die rechtlichen und gesetzgeberischen Herausforderungen infolge des signifikanten technologischen Wandels von bestehenden Gesetzen und Vorschriften. Sie gingen zudem der Frage nach, wie eventuell aus einem solchen Wandel hervorgehende Konflikte vermieden oder abgeschwächt werden könnten.

Die Höhepunkte der Veranstaltungen werden in der Deklaration von Abu Dhabi zusammengefasst. Die Deklaration soll die Bemühungen von politischen und parlamentarischen Organisationen zur Verbesserung von Sicherheit und Stabilität unterstützen. Der Bericht, der sich als Bauplan für eine bessere Zukunft versteht, soll Regierungen und Organisationen aus aller Welt dazu ermutigen, Verordnungen und Grundsätze zu übernehmen, mit denen eine nachhaltige Entwicklung gefördert, bewaffnete Konflikte beigelegt und extreme politische Strömungen abgeschwächt werden können.

Der Bericht wird zudem auf die Vorstellungen weiblicher Parlamentspräsidentinnen hinweisen, wie Themen von globalem Interesse angegangen werden können, und die Ergebnisse und Empfehlungen des Gipfeltreffens zusammentragen, in denen sich regionale und internationale politische, ökonomische, soziale und ökologische Trends widerspiegeln.

Weitere Informationen finden sich hier: https://www.gsws.ae/

* Quelle: ME NewsWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161213006445/de/

Contacts:

APCO Worldwide

Wael Hayatli, Associate Director, +971-4-361-3590

whayatli@apcoworldwide.com