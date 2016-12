Unternehmen in guter Position, um dem Banksektor behilflich zu sein, die Auswirkungen von bedeutenden Ereignissen, wie Brexit und Aufsichtsreformen, zu bewältigen

Linium, ein erstklassiger Anbieter von Business Services, die dem gesamten Unternehmen zugute kommen, kündigte heute seinen Vorstoß in den europäischen Markt mit der Eröffnung einer neuen Niederlassung in London an.

Dank seiner strategischen Lage für die Bereitstellung von Finanzdienstleistungen wird das neue Büro Linium behilflich sein, europäische Unternehmen bei der Bewältigung zahlreicher Finanzfragen zu unterstützen, darunter die Auswirkungen von Brexit und Herausforderungen im Zusammenhang mit aufsichtsrechtlichen Reformen. Zu den Hauptfokusbereichen gehören die Finanzmärkte und Wertpapiere, Wandel und Änderungen im Geschäftsumfeld, Management-Beratung und weitere Spezialgebiete wie Unternehmensarchitektur und Sollzustände, Einhaltung aufsichtsbehördlicher Auflagen und KYC-Umsetzungsmodelle, Darlehensdienste und Kredit-IQ sowie Risikomanagement und Finanzen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir die globale Präsenz von Linium mit der Eröffnung eines neuen Standortes in Großbritannien ausdehnen können", erklärte Steve Shyn, Chief Strategy Officer und Managing Partner von Linium. "Unser Londoner Büro wird neue Chancen eröffnen, die Beratungsdienste von Linium im europäischen Markt bereitzustellen, insbesondere im gesamten Finanzsektor, wo es nie einen höheren Bedarf an innovativen Lösungen gegeben hat, um Flexibilität und Technologiewachstum zu ermöglichen."

Mit mehr als 16 Jahren Erfahrung erstrecken sich die Beratungskompetenzen von Linium im Finanzdienstleistungsmarkt auf aufsichtsrechtliche Veränderungen, Darlehensdienste, einschließlich Loan IQ, Risikomanagement und Finanzen, Wandel und Veränderungen im Geschäftsumfeld, Betriebseffizienz, angestrebte Betriebsmodelle, Cybersicherheit und Prozessautomation. Die nachweislichen Fähigkeiten von Linium sollen dem Banksektor behilflich sein, sich durch unzählige ständig verändernde Regeln und Bestimmungen hindurch zu navigieren, Compliance-Risiken zu mindern, Redundanzen zu reduzieren und die betriebliche Wirksamkeit durch maßgeschneiderte, innovative Ansätze zu erhöhen, mit denen erfolgskritische Fragen gelöst und die gewünschten Ergebnisse erzielt werden.

"Ich sehe der Zukunft von Linium und unserer Kunden in Europa und darüber hinaus mit großer Begeisterung entgegen", sagte Dylan Coffey, Managing Director von Linium. "Mit einer hervorragenden Erfolgsgeschichte und belegten Spezialkompetenzen ist Linium in einer einzigartigen Lage, Finanzdienstleistern mit dem Wissen und den Umsetzungsfähigkeiten behilflich zu sein, sich im heutigen komplexen und ständig wandelnden Umfeld erfolgreich zu behaupten."

Die Eröffnung des Londoner Büros von Linium schließt sich eng an die Arbeit an, die das Unternehmen für Kunden in ganz Europa geleistet hat. In jüngster Zeit war Linium einer weltweit tätigen britischen Bank bei der Konsolidierung und Umstellung der Konsortial- (Agenten) und Teilhabertransaktionen (Mitglieder) von bisherigen kommerziellen Darlehenssystemen auf Loan IQ sowie bei der Außerbetriebsetzung aller überkommenen Darlehenssysteme und Untersysteme behilflich.

Mit mehr als 2.200 erfolgreichen Aufträgen, darunter Darlehens-Suport und Dienstleistungen für zahlreiche Fortune-500-Unternehmen, wurde Linium in den letzten fünf Jahren in die Inc.-5000-Liste der wachstumsstärksten Unternehmen aufgenommen. Das Wachstum von Linium ist in erstklassigen lösungsorientierten Beratungsdiensten verankert, mit denen Unternehmen in der ganzen Welt durch Modernisierung betriebliche Effizienzen erzielen können. Neben Finanzdienstleistungen bietet Linium auch Beratung bei strategischer Planung, Enterprise Service Management, Betriebsmanagement, Enterprise Performance Management, Personalmanagement, maßgeschneiderter Anwendungsentwicklung und Business Intelligence.

Über Linium

Linium ist ein weltweit angesehenes Unternehmen mit 16-jähriger Erfahrung, insbesondere im Bereich von Beratungsdiensten, mit denen Unternehmen Wachstum und Größe erzielen können. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um die aktuell dringlichsten betrieblichen Herausforderungen zu bewältigen, beispielsweise die Rationalisierung der Bereitstellung von Geschäftsdienstleistungen im Unternehmen oder die Bewältigung von aufsichtsrechtlichen Veränderungen. Fazit: Wir sind Ihnen behilflich, durch Modernisierung betriebliche Effizienzen zu erzielen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.linium.com/financialservices.

