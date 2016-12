Rob Bentley zum President ernannt

Vicky Carter zum Vice Chairman ernannt

Guy Carpenter Company, LLC, ein führender Spezialanbieter von weltweiter Risiko- und Rückversicherung und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Marsh McLennan Companies (NYSE:MMC), gab heute bekannt, dass eine neue globale Geschäftssparte Global Strategic Advisory geschaffen wurde, die die Kompetenzen des Unternehmens in den Bereichen Beratung, Analysen, strukturiertes Risikomanagement, M&A-Beratung, Lloyd's Capital und Business Intelligence umspannt.

Rob Bentley wurde zum President von Global Strategic Advisory ernannt. Bentley war bisher bei Marsh tätig, zuletzt als Leiter des US- und Kanada-Geschäfts, und kehrt nun zu Guy Carpenter zurück. Bentley berichtet an Peter Hearn, President CEO von Guy Carpenter, und wird in New York tätig sein. Bentley verfügt über 30-jährige Erfahrung im Versicherungs- und Rückversicherungsmaklergeschäft und besitzt bedeutende betriebliche und Führungserfahrung in Analysen und Software-Entwicklung.

"Die Sparte Strategic Advisory von Guy Carpenter wird unseren Kunden mehr Wert bieten, indem sie eine global übereinstimmende Methodik für unsere Beratungs-Tools und Kompetenzen bereitstellt", sagte Hearn. "Ich freue mich, Rob Bentley wieder bei Guy Carpenter und in dieser bedeutenden Führungsrolle begrüßen zu können."

Im Zuge der Schaffung der Sparte Global Strategic Advisory wurde Vicky Carter zur Stellvertretenden Leiterin (Vice Chairman) von Global Strategic Advisory ernannt. Sie wird ebenfalls an Hearn berichten und ihre Tätigkeit weiterhin in London ausüben. Als versierte Fachkraft der Rückversicherungsbranche mit mehr als 35 Jahren Erfahrung war Vicky Carter zuletzt Vice Chair des internationalen Geschäftsbetriebs von Guy Carpenter. In der Vergangenheit bekleidete sie diverse hohe Führungspositionen in der Branche.

Die neue Guy-Carpenter-Sparte Global Strategic Advisory spiegelt unser Engagement für hochwertige und gleichmäßig überzeugende Kundenerfahrungen weltweit wider", so Hearn weiter. "Vicky Carter ist eine erfahrene Führungskraft, die eng mit bedeutenden bestehenden und potenziellen Kunden in der ganzen Welt zusammenarbeiten wird, um ihnen behilflich zu sein, strategische Chancen zu identifizieren."

Über Guy Carpenter

Guy Carpenter Company, LLC ist ein weltweit führender Risiko- und Rückversicherungsspezialist. Seit 1922 stellt das Unternehmen integrierte Rückversicherungs- und Kapitalmarktlösungen für Kunden rund um den Globus bereit. Als äußerst zuverlässiger und geschätzter Rückversicherungsmakler und strategischer Berater nutzt Guy Carpenter sein geistiges Kapital zur Vorbeugung und Bewältigung diverser geschäftlicher Herausforderungen und Chancen seiner Kunden. Mit mehr als 2.300 Fachberatern in über 60 Niederlassungen in der ganzen Welt bietet Guy Carpenter eine leistungsstarke Kombination von Broker-Expertise, strategischen Beratungsdiensten und branchenführenden Analysen, um seinen Kunden zu gewinnbringendem Wachstum zu verhelfen. Weitere Informationen über die lückenlosen geschäftsspezifischen Kompetenzen von Guy Carpenter und seinen Geschäftsbereichen, darunter GC Specialties, GC Analytic, GC Fac, Global Strategic Advisory, GC Securities*, Client Services und GC Micro Risk Solutions erhalten Sie unter www.guycarp.com. Folgen Sie Guy Carpenter auf LinkedInund Twitter @GuyCarpenter.

Guy Carpenter ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Marsh McLennan Companies (NYSE:MMC), einer weltweit tätigen Fachberatungsfirma, die ihren Kunden mit Beratung und Lösungen in den Bereichen Risikomanagement, Strategie und Personal behilflich ist. Mit Jahresumsätzen von 13 Milliarden US-Dollar und 60.000 Mitarbeitern weltweit bieten die Marsh McLennan Companies Analysen, Beratung und Transaktionskompetenzen in mehr als 130 Ländern über: Marsh, einen führenden Versicherungsmakler und Risiko-Management-Spezialisten, Mercer, einen führenden Fachberater in den Bereichen Personal, Gesundheit, Pension und Investments, und Oliver Wyman einen führenden Management-Berater. Marsh McLennan engagiert sich für unternehmerische Verantwortung und positive Auswirkungen auf die Gemeinschaften, in denen das Unternehmen tätig ist. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.mmc.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter @MMC_Global.

*Wertpapiere bzw. Investments werden, soweit zutreffend, in den USA über GC Securities angeboten, eine Sparte von MMC Securities LLC, ein in den USA eingetragener Broker-Dealer und Mitglied vonFINRA/NFA/SIPC. Hauptsitz: 1166 Avenue of the Americas, New York, NY 10036. Telefon: (212) 345-5000. Wertpapiere bzw. Investments werden, soweit zutreffend, in der Europäischen Union über GC Securities angeboten, ein Geschäftsbereich von MMC Securities (Europe) Ltd. (MMCSEL) mit Zulassung der britischen Financial Conduct Authority, Hauptsitz: 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. Rückversicherungsprodukte werden über qualifizierte verbundene Unternehmen von Guy Carpenter Company, LLC platziert. MMC Securities LLC, MMC Securities (Europe) Ltd. und Guy Carpenter Company, LLC sind verbundene Unternehmen im Besitz der Marsh McLennan Companies. Diese Mitteilung versteht sich nicht als Verkaufsangebot oder Einholung eines Kaufangebots für Wertpapiere, Finanzinstrumente, Rückversicherungs- oder Versicherungsprodukte. ** GC Analytics ist eine beim U.S. Patent and Trademark Office eingetragene Marke.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

