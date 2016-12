Zug (awp) - Die an der SIX kotierte Investmentgesellschaft Alpine Select hat Details zum geplanten Aktienrückkauf veröffentlicht. Das Unternehmen kauft bis zu 3,58 Mio eigenen Aktien zum Preis von 17 CHF zurück, heisst es in einer Mitteilung am Mittwoch. Dies entspreche einem Discount von rund 1% des aktuell festgelegten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...