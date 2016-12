ARTEIXO (dpa-AFX) - Die Zara-Mutter Inditex wächst dank stark steigender Umsätze im Internet und guten Geschäften in den USA weiter rasant. In den ersten neun Monaten sei der Umsatz trotz negativer Folgen des starken Euro um 11 Prozent auf 16,4 Milliarden Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Arteixo mit. Gemessen in den jeweiligen Landeswährungen wäre der Erlös um 15 Prozent gestiegen.

In den ersten Wochen des laufenden vierten Quartals hat sich das Wachstum fortgesetzt - der währungsbereinigte Umsatz stieg bis zum 12. Dezember um 16 Prozent. Der Gewinn legte in den neun Monaten des laufenden Geschäftsjahrs 2016/17 um neun Prozent auf 2,2 Milliarden Euro zu. Experten hatten beim Umsatz und Gewinn mit einem Anstieg in dieser Größenordnung gerechnet.

Die Aktie hat sich nach einem Dämpfer zu Jahresbeginn wieder berappelt. Zuletzt steuerte sie wieder auf ihr Rekordhoch von 35,375 Euro aus dem Dezember 2015 zu. Am Dienstag stieg sie um mehr als zwei Prozent auf 32,99 Euro. Das Unternehmen ist damit an der Börse knapp 103 Milliarden Euro wert. Zum Vergleich: SAP als wertvollster Dax-Konzern kommt auf 99 Milliarden Euro.

Dank des rasanten Kursanstiegs der Aktie in den vergangenen Jahren ist der 80-jährige Unternehmensgründer Amancio Ortega, der immer noch die Hälfte der Aktien besitzt, der reichste Europäer. Nach einer Erhebung der Nachrichtenagentur Bloomberg kommt er auf ein Nettovermögen von rund 70 Milliarden Euro./zb/mne/stb

ISIN DE0008469008 DE0007164600 ES0148396007

AXC0048 2016-12-14/08:05