Wenige Stunden vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed werden sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch bedeckt halten. Banken und Broker sagten für die Eröffnung wenig veränderte Kurse voraus. Am Dienstag hatte der Dax unter anderem dank kräftiger Kursgewinne bei den Finanzwerten um 0,8 Prozent auf 11.284,65 Punkte zugelegt.

