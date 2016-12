TAGESTHEMA

Die am Mittwoch zu erwartende Zinserhöhung dürfte für die US-Notenbank noch die leichteste Übung sein. Als viel trickreicher dürfte es sich dagegen erweisen, den Zinspfad für die kommenden Monate oder gar Jahre abzustecken. Spitzenvertreter der Fed - darunter auch deren Chefin Janet Yellen - haben in keinster Weise versucht, die starken Zinserhöhungserwartungen der Märkte für Mittwoch zu dämpfen. Insofern gilt der Zinsschritt um 25 Basispunkte auf eine Bandbreite von 0,50 bis 0,75 Prozent als ausgemachte Sache. Viel schwieriger wird sich inmitten großer Unsicherheit um die künftige Ausrichtung der US-Wirtschaftspolitik die Kommunikation mit den Märkten gestalten. Ab Ende Januar amtiert im Weißen Haus der Republikaner Donald Trump; zusätzlich ist der Kongress mehrheitlich in den Händen seiner Partei. Trump hat bereits Steuersenkungen und Ausgabesteigerungen angekündigt, die das Wachstum kräftig anschieben dürften. Aktienkurse, Anleiherenditen und der US-Dollar sind seit den Wahlen in Erwartung eines solchen Konjunkturprogramms deutlich nach oben gelaufen. Von daher spekulieren nunmehr viele Händler darauf, dass die Fed ihre Leitzinsen, allein schon um einer Überhitzung der Wirtschaft entgegenzuwirken, aggressiver als ursprünglich geplant anheben wird.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

AURUBIS

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal 2015/16 (in Millionen Euro, nach IFRS):

EBIT Erg vSt 4. Quartal Umsatz operativ operativ MITTELWERT 2.483 75 68 Vorjahr 2.528 88 82

METRO

Nachfolgend die Konsensschätzung für das EBIT im vierten Quartal 2015/16 (in Millionen Euro, nach IFRS):

EBIT 4. Quartal bereinigt MITTELWERT 471 Vorjahr 435

Weitere Termine:

07:00 ES/Inditex SA, Ergebnis 9 Monate, A Coruna

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Verbraucherpreise November (endgültig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+0,5% gg Vj vorläufig: 0,0% gg Vm/+0,5% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+0,4% gg Vj - IT 10:00 Verbraucherpreise November (endgültig) PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,1% gg Vj vorläufig: -0,1% gg Vm/+0,1% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/-0,2% gg Vj - GB 10:30 Arbeitsmarktdaten November Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: +7.000 Personen zuvor: +9.800 Personen Arbeitslosenquote PROGNOSE: 2,3% zuvor: 2,3% - US 14:30 Erzeugerpreise November PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 14:30 Einzelhandelsumsatz November PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung November Industrieproduktion PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 75,1% zuvor: 75,3% 16:00 Lagerbestände Oktober PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chefin Yellen, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,50% bis 0,75% zuvor: 0,25% bis 0,50%

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 SE/Auktion 5,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Dezember 2020 im Volumen von 1 Mrd SEK Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2026 im Volumen von 2 Mrd SEK 11:00 CH/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2029 Auktion 4,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2049 (Volumen offen) 11:30 GB/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2036 im Volumen von 800 Mio GBP

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Futur 2.267,80 0,00% Nikkei-225 19.267,77 +0,09% Shanghai-Comp. 3.154,54 -0,02% INDEX zuletzt +/- % DAX 11.284,65 +0,84% DAX-Future 11.278,50 +0,96% XDAX 11.278,15 +0,95% MDAX 21.769,54 +0,78% TecDAX 1.750,09 +0,19% EuroStoxx50 3.236,71 +1,18% Stoxx50 2.976,76 +1,25% Dow-Jones 19.911,21 +0,58% S&P-500-Index 2.271,72 +0,65% Nasdaq-Comp. 5.463,83 +0,95% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,87 +65

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Mit einer wenig veränderten Eröffnung rechnen Marktteilnehmer am Mittwoch. DAX und Euro-Stoxx-50 können die jüngsten Aufschläge zunächst einmal verteidigen. "Im Verlauf sind aber schon wieder neue Jahreshöchststände im DAX möglich", sagt ein Marktteilnehmer. Der freundliche Grundton bleibe erhalten. Angetrieben werden dürften die Kurse von der Rotation: Während Banken und Rohstoff-Werte eher verschnaufen dürften, könnten die zurückgebliebenen Titel aus dem Pharma- und Technologiebereich von den günstigen Vorlagen der US-Branchentitel profitieren, heißt es am Markt. Im Verlauf könnte dann die Sitzung der US-Notenbank in den Blick rücken.

RÜCKBLICK: Fest - An Europas Börsen ist es nach der Atempause zu Wochenbeginn am Dienstag weiter aufwärts gegangen. Investoren, die bislang den Platz an der Seitenlinie bevorzugten, sprangen auf den fahrenden Zug auf. Hinzu kam eine fast schon euphorische Reaktion auf die neuen Kapitalpläne von Unicredit. Deren Kurs sprang um fast 16 Prozent nach oben. Die Kursgewinne italienischer Banken im Fahrwasser von Unicredit machten den Mailänder Börsenindex mit einem Plus von 2,5 Prozent zum größten Gewinner aller europäischen Handelsplätze. Mit Abstand größter Kursgewinner dort waren Mediaset mit einer Hausse von fast 32 Prozent. An dem Medienkonzern beteiligt sich Vivendi mit 3 Prozent - und will diesen Anteil auf bis zu 20 Prozent aufstocken. In Brüssel stiegen Anheuser-Busch Inbev um 1,7 Prozent. Das Unternehmen verkauft in fünf osteuropäischen Ländern verschiedene Biermarken für insgesamt 7,3 Milliarden Euro an die japanische Lebensmittelgruppe Asahi.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Deutsche Post stiegen um 1,5 Prozent auf ein Rekordhoch bei 30,80 Euro. Händler vermuteten, ein starkes Paketgeschäft zu Weihnachten treibe den Kurs nach oben. Zudem könnten Anleger Deutsche Post vor dem Jahresende noch ins Portfolio nehmen, weil die Aktie mit einem Kursplus von mehr als 20 Prozent in diesem Jahr sehr gut abgeschnitten habe. RWE verloren 1,7 Prozent. Barclays hat laut Händlern die Bewertung der Aktie wieder aufgenommen und sieht sie als "Underperformer". Eine Abstufung auf "Untergewichten" durch Morgan Stanley ließ Metro um 1 Prozent nachgeben. Bei Scout24 haben mehrere Aktionäre insgesamt rund 6 Prozent des Grundkapitals veräußert. Das hohe Aktienangebot drückte den Kurs um 6,4 Prozent nach unten. Bei Siltronic, die seit Jahresbeginn um mehr als 80 Prozent gestiegen sind, nahmen Anleger Gewinne mit. Der Kurs des Wafer-Herstellers gab um 5,2 Prozent nach. Südzucker verteuerten sich um 4,9 Prozent, laut Händlern sorgte eine Kaufempfehlung des Bankhauses Lampe für Käufe der Aktie.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): -0,1% auf 11.278 Punkte

Wenig los war im nachbörslichen Handel am Dienstag nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Es habe "die Ruhe vor dem Sturm geherrscht", sagte der Teilnehmer mit Blick auf die am Mittwoch anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank. Die abwartende Haltung der Investoren habe sich auch in niedrigen Umsätzen widergespiegelt. Kursbewegende Unternehmensnachrichten habe es nicht gegeben.

USA / WALL STREET

Fester - Die Wall Street hat am Dienstag ihre Rekordjagd fortgesetzt. Dabei ist der Dow-Jones-Index bis knapp an die Marke von 20.000 Punkten herangelaufen. Die Blicke der Investoren sind gespannt auf die Sitzung der US-Notenbank gerichtet. Am Markt gilt eine Zinserhöhung als ausgemachte Sache. Viel wichtiger ist daher die Frage, mit welchem Tempo die Fed im kommenden Jahr an der Zinsschraube drehen wird. Der Mischkonzern 3M hat einen Ausblick auf das kommende Jahr gegeben und dabei eine deutliche Gewinnsteigerung in Aussicht gestellt. Jedoch dürfte der stärkere Dollar das Ergebnis von 3M sowohl im vierten Quartal dieses Jahres als auch 2017 schmälern, so das Unternehmen. Die Aktie fiel um 0,5 Prozent. Die Aktionäre von Monsanto haben auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der geplanten Fusion mit Bayer zugestimmt. Die Monsanto-Aktie schloss nach zwischenzeitlichen leichten Gewinnen mit einem Abschlag von 0,1 Prozent. Am Anleihemarkt bewegten sich die Notierungen kaum. Die Rendite zehnjähriger Titel zeigte sich unverändert gegenüber Montag bei 2,47 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Dienstag, 17.20 Uhr EUR/USD 1,0636 +0,1% 1,0626 1,0655 EUR/JPY 122,59 +0,1% 122,45 122,61 EUR/CHF 1,0757 -0,0% 1,0758 1,0770 GBP/EUR 1,1897 -0,0% 1,1911 1,1908 USD/JPY 115,25 +0,0% 115,24 115,10 GBP/USD 1,2653 -0,0% 1,2659 1,2686

