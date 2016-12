Unter dem Motto "Powering the Future with Innovation" zeichnet der Intersolar AWARD 2017 bereits zum zehnten Mal innovative Lösungen der Solar-Wirtschaft aus. Ab dem 09.01.2017 können sich Unternehmen und Projekteigentümer bewerben. Gleichzeitig startet auch die Bewerbungsfrist für den ees AWARD, der am 31.05.2017 auf der Energiespeicher-Messe ees Europe in München verliehen wird.

Den vollständigen Artikel lesen ...