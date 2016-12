Die Privatbank Berenberg hat Hypoport mit "Buy" und einem Kursziel von 95 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie des im SDax notierten Finanzdienstleisters sei mit Blick auf den boomenden deutschen Wohnimmobilienmarkt ein attraktiver Wert, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer Studie vom Mittwoch. Die langfristigen Wachstumsaussichten seien sehr gut. Da die Aktie seit Juli etwa ein Viertel an Wert verloren habe, biete sich aktuell ein guter Einstiegspunkt./ajx/tav

ISIN: DE0005493365