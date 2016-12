Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für BNP Paribas von 44 auf 62 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Risiken schwänden etwas und bei französischen Banken sei künftig wieder mit einem positiveren Nachrichtenfluss zu rechnen, schrieb Analyst Robin Down in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Er verwies unter anderem auf mögliche Steuerkürzungen in Frankreich und hob seine Gewinnschätzungen für 2017 und 2018 jeweils im niedrigen zweistelligen Prozentbereich an./tih/ajx

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0009 2016-12-14/09:15

ISIN: FR0000131104