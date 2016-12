Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni nach einem Investorentag in New York auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Die Veranstaltung habe das differenzierte Geschäftsmodell des italienischen Ölkonzerns herausgestrichen, schrieb Analyst Jon Rigby in einer Studie vom Mittwoch. An den Konzernzielen habe sich kaum etwas geändert, sie dürften im März neu angepasst werden. Für wertorientierte Anleger sei die Eni-Aktie derzeit eine gute Wahl./ajx/tav

ISIN: IT0003132476