Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach der Ankündigung neuer Regelungen in den USA als Reaktion auf den Betrugsverdacht bei Dialyseanbietern auf der "Conviction Buy List" und das Kursziel bei 94 Euro belassen. Die neuen Anforderung des Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) könnten zwar für den deutschen Dialyseanbieter FMC mehr bürokratischen Aufwand bedeuten, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer Studie vom Mittwoch. Die diesbezüglichen Sorgen der Investoren könnten aber erheblich gemildert werden./tih/tav

