Zürich - Wonach suchte die Schweiz im Jahr 2016 am häufigsten auf google.ch? Google fühlt den Puls des vergangenen Jahres und veröffentlicht mit dem "Google Year in Search 2016" die beliebtesten Suchbegriffe der Schweiz.

Die Fussball-Europameisterschaft als grosser internationaler Sportanlass beschäftigte die Schweizerinnen und Schweizer am meisten. EM 2016 ist der beliebteste Suchbegriff 2016 und verzeichnete somit den stärksten Anstieg vor dem iPhone 7 und dem Spiel-Phänomen Pokémon Go, welches die Schweiz im Sommer in Atem hielt. Darüber hinaus stiessen auch politische Themen wie der Brexit oder Donald Trump auf grosses Interesse.

Der Brexit und Donald Trump bewegten die Gemüter

Ein Blick auf die Liste "Skandale und Aufreger" zeigt, welche Themen im Jahr 2016 die Menschen in der Schweiz bewegten. Die grösste Zunahme an Suchanfragen verzeichnete der britische EU-Austrittsentscheid Brexit vor dem neuen Präsidenten der USA, Donald Trump. An dritter Stelle folgt Sarah Lombardi, die aufgrund ihrer Trennung von Pietro Lombardi in der öffentlichen Berichterstattung Ende Jahr sehr präsent war. Auf Platz vier konnte sich Hillary Clinton behaupten. Als einziges Schweizer Ergebnis landen der Entscheid und die Verhandlungen rund um die Durchsetzungsinitiative auf dem fünften Platz.

Auf den weiteren Rängen finden sich die Schauspielerin Meghan Markle, die durch ihre Beziehung zu Prinz Harry Schlagzeilen machte, und der Panama Papers-Skandal, bei dem vertrauliche Daten der Kanzlei Mossack Fonseca an die Öffentlichkeit gelangt sind. Zudem haben die Tochter des designierten US-Präsidenten, Ivanka Trump, die französische ...

