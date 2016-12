Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Aktie der britischen Bank Barclays nach zuletzt gutem Lauf von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 230 auf 245 Pence angehoben. Der Nettosubstanzwert (TNAV) könnte von nun an sinken, schrieb Analyst Jonathan Pierce in einer am Mittwoch veröffentlichten Studi. Selbst unter Berücksichtigung eines besonders optimistischen Szenarios reiche das Aufwärtspotenzial für ein positiveres Votum nicht mehr aus./ajx/fbr

ISIN: GB0031348658