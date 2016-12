Die Analysten der Baader Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des Vorarlberger Leuchtenherstellers Zumtobel nach dessen Vorlage der Halbjahreszahlen von 14,00 auf 18,50 Euro erhöht. Ihr Votum ließen sie unterdessen unterverändert auf "Hold".

In einem schwierigen Marktumfeld lieferte Zumtobel ein besser als erwartetes operatives Ergebnis. Die Analystenrunde um Guenther Hollfelder begründen dies mit den eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen. Darüber hinaus habe der Konzern eine Lösung für die verlustbringende Fabrik in Les Andelys in Frankreich gefunden, hieß es weiter in der jüngsten Baader-Studie. Ein Verkauf jener an einen strategischen Partner würde die Profitablität weiter steigern.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten 0,82 Euro für 2016/17, sowie 1,14 bzw. 1,3 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,22 Euro für 2016/17, sowie 0,25 bzw. 0,30 Euro für 2017/18 bzw. 2018/19.

Am Mittwochmittag notierten die Zumtobel-Titel an der Wiener Börse mit einem Plus 0,56 Prozent bei 17,80 Euro.

