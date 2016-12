Gigaset AG: Gigaset Communications GmbH baut Smartphone-Geschäft aus und beendet Markentransaktionsvertrag mit Goldin

Gigaset Communications GmbH baut Smartphone-Geschäft aus und beendet Markentransaktionsvertrag mit Goldin

München, 14. Dezember 2016 - Die Gesellschaft hat am 14. Dezember 2016 beschlossen, den Bereich "Smartphone" auszubauen. Die Gesellschaft will zukünftig auch mit Partnern außerhalb der Goldin-Gruppe bei der Herstellung von Smartphones, die unter der Marke "Gigaset" vermarktet werden sollen, zusammen arbeiten.

Um die hierfür erforderliche unbeschränkte Verfügbarkeit der Marke "Gigaset" zu behalten, soll das am 25. Juni 2015 zwischen Goldin Brand Pte. Ltd. und Gigaset Communications GmbH geschlossene, aber noch nicht vollzogene Asset Purchase Agreement relating to the "Gigaset" trademark portfolio ("Markentransaktionsvertrag") beendet werden.

Damit bleibt Gigaset Communications GmbH unbeschränkter Inhaber der Marke "Gigaset" und kann für den Ausbau des Smartphone-Geschäfts auch mit Kooperationspartnern außerhalb der Goldin-Gruppe frei zusammenarbeiten, wodurch neue Wachstumsfelder eröffnet werden.

Die Gigaset AG, München, ist ein international agierendes Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaft ist Europas Marktführer bei DECT-Telefonen. Weltweit rangiert der Premiumanbieter mit etwa 1.000 Mitarbeitern und Vertriebsaktivitäten in circa 70 Ländern ebenfalls an führender Stelle. Unter der Bezeichnung Gigaset pro entwickelt und vertreibt das Unternehmen weiterhin innovative Geschäftstelefonie- Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen. Die Gesellschaft ist auch im Bereich Smart Home aktiv. Unter Gigaset elements werden Cloud- basierte Sicherheitslösungen entwickelt und vertrieben.

Die Gigaset AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse notiert und unterliegt damit den höchsten Transparenzanforderungen. Die Aktien werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol GGS (ISIN: DE0005156004) gehandelt.

