Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für AB Inbev von 124 auf 108 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Nach dem US-Wahlsieg von Donald Trump und nd dem damit einhergehenden Zinsanstieg stünden die Bierbrauer vor kniffligen Zeiten, schrieb Analyst Eamonn Ferry in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Er verwies auf ungünstige Währungseffekte und eine nachlassende Nachfrage in einigen großen Märkten wie Mexiko, Nigeria und Brasilien./ajx/tih

