Westport Energie AG: Ausweitung des Tankstellennetzwerks wird gezielt vorangetrieben, auch über die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern

14. Dezember 2016

Baar/Madrid - Aktuell richtet die Westport Energie AG (ISIN: CH0323028271 / WKN: A2AJGC) - eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in der spanischen Mineralölbranche - ihren Fokus im Rahmen der Umsetzung der Unternehmensstrategie gezielt auf das geplante operative Wachstum. Vier hochmoderne, weitgehend automatisierte Tankstellen in den spanischen Städten Pisa, Barcelona, Chiclana de la Frontera und Lerma werden bereits betrieben. An einem fünften Standort in El Puerto de Santa Maria in der Provinz Cádiz (Spanien) wird derzeit gebaut. Bei diesem Projekt unterstreicht die begonnene Zusammenarbeit mit lokalen Partnern, wie das Management von Westport bei der Standortauswahl und der folgenden Erschließung vorgeht.

So ist nicht nur die lokale Infrastruktur zu beachten, sondern die Westport Energie AG sucht auch gezielt die Nähe zu potentiellen Großkunden aus dem Groß- und Einzelhandel. So konnten jetzt Verträge mit dem Lebensmittelhändler "Diá", einer der größten spanischen Supermarktketten und mit "SEUR" - einem großen Logistikunternehmen - abgeschlossen werden. Demnach werden beide Unternehmen ihren Fuhrpark ab Fertigstellung des Standortes bei Westport betanken. Auch mit dem Getränkehersteller Coca Cola werden Kooperationsgespräche geführt. Die Westport Energie AG zeigt damit, dass ihr Angebot bei gewerblichen Partnern großen Zuspruch findet.

Weitere Projekte an prädestinierten Standorten befinden sich in der Planungsphase. Zukünftig sollen jährlich bis zu 10 Tankstellen errichtet werden. Zur Finanzierung des geplanten Ausbaus des Tankstellennetzwerks prüft die Westport Energie AG derzeit verschiedene Optionen. Neben einem neuen genehmigten Kapital, welches die außerordentliche Generalversammlung am 21. Dezember 2016 beschließen soll, wird den Aktionären der Gesellschaft auch eine ordentliche Kapitalerhöhung von 500.000,00 CHF um maximal 500.000,00 CHF auf maximal 1.000.000,00 CHF unter Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre vorgeschlagen. Der Ausgabebetrag wird anlässlich der außerordentlichen Generalversammlung noch festgelegt. Ebenso ist noch offen, ob, wann und in welchem Umfang eine Kapitalmaßnahme durchgeführt wird. Im Rahmen der Hauptversammlung soll hierüber auch ergebnisoffen diskutiert werden und die Gesellschaft lädt ihre Aktionäre ein, sich hieran aktiv zu beteiligen.

Die Westport Energie AG beabsichtigt die bereits erprobte Form der Standortauswahl und Kooperation mit Großkunden auch zukünftig bei weiteren Projekten umzusetzen. Eine erfolgreiche lokale Zusammenarbeit würde sich entsprechend positiv auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung der Westport- Gruppe auswirken.

Über Westport Energie AG:

Die Westport Energie AG ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in der spanischen Mineralölbranche. Die Gesellschaft bietet Mineralölprodukte über eigene Marken in diesem hoch- und mittelfrequenten Marktsegment an. Vom Hauptquartier in Baar aus werden über die Westport Services GmbH alle wesentlichen Aktivitäten gesteuert. Zusammen mit der spanischen Tochtergesellschaft "Westport Energy SL" stellt die Schweizer Gesellschaft eine leistungsstarke Unternehmensgruppe im spanischen Mineralölmarkt dar.

Kontakt

Westport Energie AG UBJ. GmbH Hans Peter Wachter Ingo Janssen

Präsident des Verwaltungsrates Geschäftsführer

Haldenstrasse 5 Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10

CH-6340 Baar 22297 Hamburg Schweiz Deutschland

Telefon + 41 (0) 41 500 45 80 Telefon +49 (0) 40 6378 5410 Fax + 41 (0) 41 500 45 90 Fax +49(0) 40 6378 5423

info@westportenergie.com ir@ubj.de www.westportenergie.com www.ubj.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Westport Energie AG Haldenstrasse 5 6340 Baar Schweiz

E-Mail: investor.relation@westportenergie.com

ISIN: CH0323028271 WKN: A2AJGC

Einbeziehung vorgesehen

