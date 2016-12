Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Eni nach einer Investorenveranstaltung von 12,25 auf 13,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Auf der Veranstaltung in New York seien die Fortschritte beim Wandel des Ölkonzerns hin zu einem Explorations- und Produktionsunternehmen betont worden, schrieb Analyst Marc Kofler in einer Studie vom Mittwoch. Das angepasste Kursziel begründete er mit dem jüngsten Verkauf von Anteilen am Gasfeld Zohr vor der Küste Ägyptens./tih/ag

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0096 2016-12-14/15:34

ISIN: IT0003132476