Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev auf "Neutral" belassen. Der vereinbarte Verkauf der SABMiller-Aktivitäten in Osteuropa an Asahi erfolge zu einem höheren Preis als von ihm gedacht, schrieb Analyst Komal Dhillon in einer Studie vom Mittwoch./ajx/ag

