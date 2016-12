Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aurubis nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55,50 Euro belassen. Das vierte Geschäftsquartal des Kupferherstellers sei besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Er erinnerte allerdings auch daran, dass Aurubis bereits einige Wochen zuvor gewarnt hatte, dass die Analystenerwartungen an den Vorsteuergewinn zu hoch sein könnten und daraufhin bereits verringert wurden. Den Ausblick auf das neue Geschäftsjahr 2016/17 nannte der Experte optimistisch./ck/tih

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0101 2016-12-14/15:45

ISIN: DE0006766504