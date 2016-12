Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta029/14.12.2016/16:30) - Das Management der Wienerberger AG hat heute in

einer gemeinsamen Sitzung von Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, die

Call-Option auf die Rückzahlung der Hybridanleihe 2007 (ISIN DE000A0G4X39) in

Übereinstimmung mit § 5(5) der Anleihebedingungen per 9. Februar 2017

auszuüben. Das Volumen der Hybridanleihe 2007 beträgt 221,8 Mio. Eur.



Der Rückzahlungsbetrag inklusive des letzten jährlichen Kupons beträgt 1.065,09

Eur pro Inhaberschuldverschreibung im Nominale von EUR 1.000. Die Rückzahlung

erfolgt über die Zahlstelle und das Clearingsystem, Anleihegläubiger müssen in

diesem Zusammenhang keine Schritte setzen.



Die Hybridanleihe 2014 (ISIN DE000A1ZN206) bleibt von der Kündigung der

Hybridanleihe 2007 (ISIN DE000A0G4X39) unberührt.



Wienerberger Gruppe

Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und

Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei

Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen

(Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke

Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit

gruppenweit 202 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2015

einen Umsatz von 2.972 Mio. Eur und ein operatives EBITDA von 370 Mio. Eur.



Für Rückfragen:

Klaus Ofner, Head of Investor Relations Wienerberger AG

T +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com



Wenn Sie den Wienerberger Newsletter nicht mehr erhalten wollen, senden Sie

einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Newsletter abbestellen" an die Adresse

communication@wienerberger.com.



Die Wienerberger AG ist zu 100 % im Streubesitz, wobei der überwiegende Anteil

der Aktien von nationalen und internationalen institutionellen Investoren

gehalten wird. Weiterführende Informationen zur Eigentümerstruktur finden Sie

unter

http://www.wienerberger.com/de/investor-relations/die-wienerberger-aktie/die-wie

nerberger-aktie/aktionärsstruktur.



(Ende)



Aussender: Wienerberger AG

Adresse: Wienerbergstraße 11, 1100 Wien

Land: Österreich

Ansprechpartner: Karin Steinbichler

Tel.: +43 1 60192-10149

E-Mail: communication@wienerberger.com

Website: www.wienerberger.com



ISIN(s): AT0000831706 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1481729400568



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresDecember 14, 2016 10:30 ET (15:30 GMT)