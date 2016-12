Der Bocholter SPD-Chef Thomas Purwin ist nur einer von vielen. Immer öfter werden Menschen im Netz bedroht und angefeindet. Empfänger sollten sich zu Wehr setzen und Anzeige erstatten, sagt die Polizei.

Nach dem Rücktritt des bedrohten Bocholter SPD-Chefs Thomas Purwin fordern Politiker und Polizei dazu auf, sich stärker gegen Hassmails zu wehren. "Manche glauben, im Internet könne man einfach etwas schreiben, das ist nicht so schlimm", sagte die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) am Mittwoch in einem Interview mit Radio NRW. "Aber das ist kein rechtsfreier Raum. Im Gegenteil: Auch dort ist eine Beleidigung eine Beleidigung ...

