Glinde - GOLFINO: Ertragssteigerung und Bankenkonsortialfinanzierung als Grundlage für neue Umtauschfrist an Anleiheinvestoren - AnleihenewsGOLFINO schließt das Geschäftsjahr 2015/16 (bis 30. September) mit einer Steigerung des Gewinns (EBT) auf 1,3 Millionen EUR ab (Vj. 0,8 Millionen EUR), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

