Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) auf "Overweight" belassen. Die jüngste Entscheidung des Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) dürfte für etwas mehr Klarheit und damit auch für etwas Erleichterung sorgen, schrieb Analyst David Adlington in einer Studie vom Mittwoch./ajx/das

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0111 2016-12-14/17:38

ISIN: DE0005785802