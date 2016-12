Sandpiper Digital Payments AG: Veröffentlichung gemäß Art. 21 BEHG

14.12.2016 / 20:00

St.Gallen, 14. Dezember 2016: Die SANDPIPER Digital Payments AG hat am 12. Dezember 2016 folgende Meldungen gemäss Art. 20 BEHG erhalten:

Am 9. Dezember 2016 hat Herr Dr. Cornelius Boersch, CH - 8800 Thalwil, durch Zeichnung von Aktien im Rahmen der Kapitalerhöhung die Meldeschwelle bei der SANDPIPER Digital Payments AG von 5% überschritten. Die gehaltene Aktienanzahl beträgt 14.191.426 Aktien, was 6,7% an der Gesellschaft entspricht. Am 14. Dezember 2016 wurde die Unterschreitung der Beteiligung von Dr. Cornelius Boersch an der SANDPIPER Digital Payments AG von 5% auf 4,6% offengelegt. Ansprechpartner ist Herr Dr. Cornelius Boersch, Tel. +41- 44-78380-49.

Am 9. Dezember 2016 hat die Artus Management AG, Am Eulenhof 14, 95326 Kulmbach, im Rahmen der Kapitalerhöhung die Meldeschwelle bei der SANDPIPER Digital Payments AG von 3% unterschritten. Die gehaltene Aktienanzahl beträgt 5.500.000 Aktien, was 2,6% an der Gesellschaft entspricht. Im November 2014 hat die Artus Management AG die Unterschreitung der

Meldeschwelle bei der SANDPIPER Digital Payments AG von 5% gemeldet. Ansprechpartner der Artus Management AG ist Herr Stefan Müller, Tel. +49-

9221-9051-0.

Am 9. Dezember 2016 hat Manfred Rietzler im Rahmen der Kapitalerhöhung die Meldeschwelle bei der SANDPIPER Digital Payments AG von 3% überschritten. Die gehaltene Aktienanzahl beträgt 8.948.692 Aktien, was 4,2% an der Gesellschaft entspricht. Ansprechpartner ist Herr Manfred Rietzler, m.rietzler@sandpiper.ch.

Seit dem 9. Dezember 2016 beträgt die Gesamtaktienanzahl der SANDPIPER Digital Payments AG, ISIN: CH0033050961 / Valor: 3305096, 211.695.028 Inhaberaktien je CHF 0,10 Nennwert.

Ansprechpartner für die SANDPIPER Digital Payments AG und Offenlegungsmeldung ist: Volker Rofalski, Email: v.rofalski@sandpiper.ch, Fax: +41-44-783 80 40.

St. Gallen, 14. Dezember 2016

Über SANDPIPER Digital Payments AG: SANDPIPER, www.sandpiper.ch, ist ein börsenkotiertes Unternehmen mit den Schwerpunkten innovative Zahlsysteme, Lösungen für Marketing und Kundenbindung und Informatik Dienstleistungen.

Kontakt: Volker Rofalski; Tel: +41-44-78380 30; Fax: +41-44-78380 40; website: www.sandpiper.ch

Sprache: Deutsch Unternehmen: Sandpiper Digital Payments AG

Poststrasse 17 9001 St. Gallen Schweiz Internet: www.sandpiper.ch

