Die Euro-Geldgeber haben die zugesagten Entlastungen für Griechenland gestoppt. Grund ist die angekündigte Sonderzahlung für Rentner. Nun soll geprüft werden, ob dies den Vereinbarungen für das Hilfsprogramm entspricht.

Griechenlands Hoffnungen auf rasche Schuldenerleichterungen haben einen empfindlichen Rückschlag erlitten. In Reaktion auf die angekündigte Sonderzahlung der Regierung in Athen für Rentner setzten die Euro-Geldgeber am Mittwoch die gerade erst zugesagten Entlastungen vorerst aus. Die formalen Entscheidungen der Euro-Rettungsfonds ESM und EFSF werden angehalten, wie dieser am Mittwoch mitteilte.

Auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat Vorbehalte gegen die griechischen Entscheidungen angemeldet. Er bat daher die Gläubiger-Institutionen IWF, EU-Kommission und EZB zu klären, ob alles im Einklang mit den geltenden Verabredungen steht. Ein Vertreter des griechischen Finanzministeriums äußerte dazu, alle wichtigen Fragen würden mit den Geldgebern erörtert.

Die Prüf-Institutionen wollen nun analysieren, ob die Zahlungen Griechenlands für Rentner sowie die Maßnahmen bei der Mehrwertsteuer dem laufenden Hilfsprogramm ...

