Berlin (ots) - Der Kreml steht unter wachsendem Druck, weil die ganze Welt angewidert die barbarische Abschlachterei in Aleppo mitverfolgt. Baschar al-Assad dagegen ist die Weltmeinung egal. Er hat kein Interesse an einer politischen Lösung. Und er kann Moskau jederzeit gegen Teheran ausspielen, das die Evakuierungsübereinkunft ebenfalls ablehnt. Der syrische Diktator und seine Getreuen setzen einzig auf einen militärischen Sieg. Und sie wissen, dass Wladimir Putin sie immer weniger zu Konzessionen zwingen kann, da sich das militärische Kräftefeld im Land dank Moskaus Hilfe eindeutig zugunsten des Regimes verschoben hat.



OTS: Berliner Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/100787 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_100787.rss2



Pressekontakt: Berliner Zeitung Redaktion Telefon: +49 (0)30 23 27-61 00 Fax: +49 (0)30 23 27-55 33 bln.blz-cvd@berliner-zeitung.de