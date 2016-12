IRVING (dpa-AFX) - Nach der Berufung von ExxonMobil-Chef Rex Tillerson zum Außenminister in einer Regierung Donald Trump hat der US-Ölkonzern rasch Ersatz gefunden. Die bisherige Nummer zwei im Unternehmen, Darren Woods, wird die Führung zum 1. Januar übernehmen, wie ExxonMobil am Mittwoch am Firmensitz im texanischen Irving ankündigte.

Tillerson war am Dienstag vom künftigen US-Präsidenten Trump als Außenminister nominiert worden. Die Wahl ist umstritten, werden dem Ölmanager doch beste Verbindungen nach Russland nachgesagt. Tillerson arbeitet seit 41 Jahren bei ExxonMobil und war 2006 zum Chef des weltgrößten Ölkonzerns aufgestiegen. Im März, wenn er 65 Jahre alt wird, wäre er aber ohnehin ausgeschieden.

Nachfolger Woods ist seit 1992 im Unternehmen und stand seit 2012 an der Spitze der Raffineriesparte, die er zu einer Gewinnmaschine ausbaute. Seit Anfang dieses Jahres ist der 51-Jährige als sogenannter President der zweite Mann im Konzern./das

