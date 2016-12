Unternehmen ernennt neuen Regionalleiter Client Engagement and Service Delivery

Unternehmen betreut mit Tätigkeiten in Japan jetzt mehr als 85 Firmen

Rimini Street, Inc., der führende internationale Anbieter unabhängiger Software-Supportleistungen für Unternehmen für die Softwares von SAP SE (NYSE:SAP) Business Suite, BusinessObjects und HANA Database und die Softwares der Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Siebel, PeopleSoft, JD Edwards, E-Business Suite, Oracle Database, Oracle Middleware, Hyperion, Oracle Retail, Oracle Agile PLM und Oracle ATG Web Commerce, hat heute eine anhaltend starke Dynamik und ein rasches Kundenwachstum in Japan aufgrund der steigenden Nachfrage nach dem äußerst reaktionsschnellen, erstklassigen Unternehmenssoftware-Support von Rimini Street für Oracle- und SAP-Lizenznehmer berichtet. Das Unternehmen hat bekannt gegeben, dass die Gesamtzahl der gezeichneten Oracle- und SAP-Kunden in Japan zum 30. September 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 155 Prozent gestiegen ist. Das Unternehmen hat in zahlreiche strategische Neueinstellungen in der Region investiert, um dieser soliden Nachfrage gerecht zu werden, und die Ernennung von Nobutake Gohdo zum Vice President Client Engagement and Service Delivery bei Nihon Rimini Street bekannt gegeben.

Starke Dynamik beim Kundenwachstum

Japan ist heute einer der am höchsten entwickelten Informations- und Technologiemärkte der Welt. Japan bedeutet für Rimini Street außerdem einen der Märkte mit dem schnellsten Wachstum. Das Umsatzwachstum im zum 30. September 2016 endenden Zwölfmonatszeitraum im Vergleich zum vorherigen Zwölfmonatszeitraum lag bei 63 Prozent. Rimini Street betreut bereits mehr als 85 internationale Kunden mit Tätigkeiten in Japan, darunter bekannte lokale Marken wie Pioneer Corporation, Kumagai Gumi Co., Ltd., CAC Corporation, Nishimatsu Construction Co., Ltd., Chugoku Mokuzai Co., Ltd. und CMK Corporation.

"Wir mussten unseren Fokus darauf richten, die Kosten der 'passiven IT' für die Wartung unserer auftragsentscheidenden Systeme zu senken, die auf Anwendungen vor Ort laufen, da dies der bei weitem größte Haushaltsposten unserer IT insgesamt war. Am meisten hat uns nicht nur beschäftigt, wie teuer unsere jährlichen Wartungskosten beim Händler waren, sondern auch, welche enormen Kosten mit der Aktualisierung unseres Oracle-Database-Systems verbunden waren", sagte Kenji Tomooka, CIO, Information System Department, Fujitec Co., Ltd. "Wir haben den Wechsel vom Händlersupport zu Rimini Street vollzogen, da wir so unser vorhandenes IT-System maximieren, deutliche Kostensenkungen erzielen und ein teures Händler-Upgrade vermeiden konnten. Wir konnten das eingesparte Geld in weitere wertschöpfende Services für unser Unternehmen investieren etwa in digitale, mobile und cloudgestützte Initiativen, durch die die Kosteneffektivität unseres Wartungsservices erheblich verbessert werden konnte."

Führende Köpfe der Branche kommen neu zu Rimini Street Japan

Nihon Rimini Street hat außerdem einige der führenden Köpfe der japanischen Branche für Unternehmenssoftware eingestellt. Es kamen angesehene leitende Führungskräfte und erfahrene Supporttechniker dazu, die den schnell wachsenden Kundenstamm des Unternehmens betreuen sollen. Zudem erhöhte Rimini Street die Anzahl seiner Mitarbeiter in Japan bis zum 30. September 2016 gegenüber dem Vorjahr um 39 Prozent.

Zu den neu eingestellten leitenden Führungskräften zählt Nobutake Gohdo, der Vice President Client Engagement and Service Delivery wurde. In dieser neu geschaffenen Funktion ist Nobutake Gohdo zuständig für die Techniker für Servicebereitstellung und Enterprise Account Manager der Region sowie dafür, dass jeder Kunde die Supportleistungen von Rimini Street maximal ausnutzen und mit ihnen Erfolg haben und zufrieden sein kann. Vor seiner Arbeit bei Rimini Street hatte Nobutake Gohdo leitende Führungspositionen bei Citrix, Oracle und SAP inne. Bei Citrix war Nobutake Gohdo zuletzt leitender Manager technische Bereitschaft für Products and Solutions. Bei Oracle war Nobutake Gohdo zuletzt Leiter Oracle on Demand. In dieser Funktion war er zuständig für Servicebereitstellung und Produktverteilung. Bei SAP war Nobutake Gohdo zuletzt Vice President Active Global Support Japan. In dieser Funktion war er zuständig für ein 150-köpfiges Team, das Software-Support bereitstellte und zentrale Accounts verwaltete.

Unterstützung der Kunden beim Umgang mit einer anspruchsvollen Wirtschaftslage

Für Wirtschaft und Unternehmen in Japan stellen sich weiterhin Herausforderungen aufgrund schwachen Wachstums, unsicherer Aussichten für den weltweiten Handel und eines starken Yen, durch den in Japan produzierte Waren international teurer werden.

Dank des einzigartigen Wertversprechens von Rimini Street können sich japanische Unternehmen diesen Herausforderungen stellen. Das Unternehmen liefert ein erstklassiges Supportmodell und -angebot, mittels dessen die Kunden bis zu 90 Prozent ihrer Gesamtwartungskosten einsparen und gleichzeitig ein Angebot von viel solideren und reaktionsschnelleren Supportleistungen in Anspruch nehmen können. Mit den Einsparungen können die Kunden neue Initiativen finanzieren, um ihre Firmen wettbewerbsfähiger zu machen und das Wachstum zu fördern. Dank der erstklassigen Services von Rimini Street können die Kunden ihre aktuellen Softwareversionen mindestens 15 Jahre lang nutzen und so teure und unnötige Aktualisierungen ihres stabilen ERP-Systems vermeiden. Die Kunden erhalten zudem ohne Mehrkosten kompletten Support für Add-ons und individuelle Anpassungen.

"Da viele führende IT-Anbieter nach Wegen suchen, die Kosten für ihre IT zu senken, stellt die Reduzierung ihrer Ausgaben für die ERP-Wartung durch einen Wechsel zum unabhängigen Software-Support von Rimini Street eine attraktive Option für sie dar", sagte Yorio Wakisaka, Landesleiter Nihon Rimini Street. "Rimini Street bietet in dieser komplexen Situation enorme Vorteile für Lizenznehmer von Oracle- und SAP-Software; CIO können die erzielten signifikanten Kosteneinsparungen so wieder in ihr Unternehmen investieren, um sich mit innovativen Initiativen von der Konkurrenz abzusetzen und Wachstumsinitiativen zu fördern."

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street ist der weltweit führende Anbieter von unabhängigen Supportdienstleistungen für Unternehmenssoftware. Das Unternehmen setzt durch sein innovatives und preisgekröntes Programm, das Oracle- und SAP-Lizenznehmern Kosteneinsparungen von bis zu 90 Prozent bei den gesamten jährlichen Supportkosten ermöglicht, seit 2005 neue Maßstäbe bei Supportdiensten für Unternehmen. Kunden können ihre aktuellen Softwareversionen mindestens 15 Jahre lang beibehalten, ohne dass Upgrades erforderlich werden. Mehr als 1.600 globale Fortune-500-Unternehmen, mittelständische Firmen und Unternehmen im öffentlichen Sektor aus vielen verschiedenen Branchen haben sich für Rimini Street als unabhängigen Supportanbieter ihres Vertrauens entschieden. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.riministreet.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält unter Umständen zukunftsgerichtete Aussagen. Wörter wie "glauben", "könnte", "werden", "schätzen", "weiterhin", "davon ausgehen", "beabsichtigen", "planen", "erwarten" und ähnliche Ausdrücke sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten und gehen von bestimmten Annahmen aus. Falls diese Risiken eintreten oder falls sich unsere Annahmen als inkorrekt erweisen, können tatsächliche Ergebnisse von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen implizierten Zahlen erheblich abweichen. Rimini Street übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen, die lediglich den Stand zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wiedergeben.

Rimini Street und das Rimini-Street-Logo sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Unternehmens- und Produktnamen sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. Copyright 2016. Alle Rechte vorbehalten.

