In einigen Router-Modellender Firma Netgear wurde eine kritische Sicherheitslücke entdeckt. Das BSI vergibt Risikostufe 5.

Die bereits entdeckte Sicherheitslücke der Netgear-Router betrifft deutlich mehr Geräte, als man erwartet hatte. Dem Hersteller sei diese Lücke bekannt, man arbeite bereits an Sicherheits-Updates. Betroffen seien folgende Geräte: R6250* R6400* R6700* R6900 R7000* R7100LG* R7300DST* R7900* R8000* D6220 D6400 D7000 Für einige dieser Router ist bereits eine Beta-Version der firmeneigenen Software auf der Website verfügbar. Dies stelle jedoch nur eine Übergangslösung dar, bis man das Problem in den Griff bekommen habe, so das Unternehmen. Die Beta-Version sei zudem noch nicht ausreichend getestet worden und könne daher möglicherweise nicht bei allen Geräten funktionieren. Auch das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...