Am 14. Dezember ist in Zumikon, Schweiz, der erste grosse Coop-Supermarkt eröffnet, der nach dem neuen Ladenkonzept gebaut worden ist. Das Konzept wurde im Dialog mit den Kunden entwickelt. So ist ein Ladenkonzept herangereift, welches durch zahlreiche Highlights und viele kleine Details besticht. Entstanden ist ein zeitgemässer Laden, in dem man sich wohl fühlt und der das...

Den vollständigen Artikel lesen ...