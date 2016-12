Das Silicon Valley war der Dreh- und Angelpunkt des unternehmerischen Widerstands gegen Donald Trump. Am Mittwoch gab es leise klein bei. Konfrontationen gehen Bezos und Co. neuerdings aus dem Weg.

Es war der Aufmarsch der Gescheiterten. Abgesehen von Hillary Clintons Wahlkampfteam hatte niemand Donald Trump so offen die Stirn geboten wie das Silicon Valley. Und am Mittwoch war Zahltag. Gehüllt in dicke Mäntel waren die mächtigsten Figuren der Digitalwirtschaft aus dem warmen Kalifornien ins bitterkalte New York gekommen, um dem neuen US-Präsident ihre Ehrerbietung zu erweisen.

Da war Jeff Bezos von Amazon, der Trump während des Wahlkampfs einen kostenlosen Platz beim ersten Flug zum Mars angeboten hatte. Der Besitzer der "Washington Post" und einer der reichsten Männer der Welt saß Mittwochnachmittag still neben einem früh ergrauten Larry Page, Mitgründer von Google. Der hatte zu seiner Linken Sheryl Sandberg, COO von Facebook. Dessen Mitgründer und Chef Mark Zuckerberg fehlte.

Noch Mitte des Jahres hatte Zuckerberg vor tausenden Zuhörern offen Stellung bezogen gegen "Leute, die Mauern bauen wollen". Zum Schluss war er immer stärker unter Beschuss geraten, weil Facebook angeblich erst konservative Webseiten benachteiligt und dann zu wenig gegen "Fake News" unternommen habe, von denen Trump massiv profitiert haben soll.

Sheryl Sandberg nahm direkt neben Vize-Präsident Mike Pence Platz. Näher kam keiner an Trump heran, der von Pence auf der einen und Silicon-Valley-Investor Peter Thiel auf der anderen Seite abgeschirmt wurde. Neben Thiel saß ein Mann in dunklem Anzug, mit weißem Hemd und Krawatte: Tim Cook von Apple. Mitgründer Steve Jobs hatte von der Firma einmal gesagt: "Wir sind hier bei Apple. Wir haben nicht mal Anzüge".

Eingeladen, aber abwesend war Uber-Chef Trevor Kalanick. Der Unternehmer, der öffentlich geäußert hat, das einzig teure am Taxifahren seien die Fahrer, ist Teil von Trumps Beraterstab, ebenso wie Tesla-Chef Elon Musk.

Die Stimmung sei entspannt gewesen, sagten Teilnehmer im Anschluss an das Treffen im Trump-Tower. Trump scherzte und erklärte: "Die Leute hier im Raum sind einzigartig. Und was immer wir tun können, werden wir tun." Die Angesprochenen revanchierten sich auf ihre Weise: Im weiteren Verlauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...