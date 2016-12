Die Metro Group soll aufgespalten werden: Während das Lebensmittelgeschäft weiter unter dem alten Namen firmieren soll, hört das Geschäft um Media-Saturn bald auf den Namen "Ceconomy AG".

Der Handelsriese Metro muss für seine geplante Aufspaltung tief in die Tasche greifen. "Die Gesamtkosten der Aufteilung der Metro Group und ihrer Durchführung werden sich auf insgesamt rund 100 Millionen Euro belaufen", teilte Metro mit. Rund 24 Millionen Euro der Kosten seien bereits aufgelaufen. Konzern-Chef Olaf Koch hat dem Handelsriesen für das kommende Jahr eine Aufteilung verordnet, er verspricht sich damit mehr Schlagkraft für die beiden Unternehmensteile. Bis Mitte 2017 sollen das angestammte Großhandels-Geschäft (Metro Cash&Carry) und die Real-Supermärkte abgespalten und separat an der Börse gelistet sein. Dieser Teil trägt weiter den Namen Metro. Das verbliebene Geschäft um Media-Saturn firmiert dann unter "Ceconomy AG". Diese soll sich dann nach Zukäufen umschauen und die "Konsolidierung in der ...

