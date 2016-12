United Internet übernimmt den Hosting-Spezialisten Strato

15.12.2016 / 08:30 CET/CEST

Montabaur, 15. Dezember 2016. Die United Internet AG hat sich heute mit dem Anteilseigner der Strato AG, der Deutschen Telekom AG, über den Erwerb der Strato AG geeinigt.

Strato, mit Hauptsitz in Berlin, beschäftigt über 500 Mitarbeiter und ist mit über 2 Mio. Kundenverträgen, einem erwarteten Jahresumsatz 2016 von rund 127 Mio. EUR sowie einem erwarteten EBITDA 2016 von rund 48,5 Mio. EUR hauptsächlich in Deutschland und den Niederlanden aktiv.

Die Strato-Produktpalette reicht von Domains, E-Mail-Paketen, Homepage-

Komplettpaketen, E-Shops, Servern über Online-Speicher bis hin zu individuellen High-End-

Hosting-Lösungen. Das operative Geschäft wird in zwei firmeneigenen Hochleistungs-Rechenzentren in Berlin und Karlsruhe betrieben.

Der Kaufpreis für 100 % der Strato-Anteile beträgt rund 600 Mio. EUR und wird in bar beglichen. Ein Teilbetrag in Höhe von ca. 566 Mio. EUR ist nach dem im 1. Halbjahr 2017 erwarteten Closing zahlbar. Weitere bis zu 34 Mio. EUR werden in Abhängigkeit von der Erreichung bestimmter Performance-Ziele zu einem späteren Zeitpunkt fällig.

Die Übernahme von 100 % der Anteile der Strato AG erfolgt über eine - im Rahmen der kürzlich bekannt gegebenen Beteiligung von Warburg Pincus* am Geschäftsbereich "Business Applications" von United Internet - noch zu errichtende Holding Struktur. Die Finanzierung der im Jahr 2017 fälligen Kaufpreis-Tranche von 566 Mio. EUR auf Ebene der Holdingstruktur erfolgt aus einem internen Darlehen von United Internet in Höhe von 350 Mio. EUR sowie aus von United Internet und Warburg Pincus anteilig zu erbringendem Eigenkapital. Im Zuge der Akquisition der Strato AG soll Warburg Pincus entsprechend der Partnerschaft unverändert einen Anteil von rund 33 % am Geschäftsbereich "Business Applications" halten.

Der Anteilserwerb steht noch unter dem üblichen Vorbehalt der Freigabe durch das Bundeskartellamt.

* WP XII Venture Holdings S.a.r.l., eine Tochtergesellschaft von Private Equity Fonds, die von Warburg Pincus LLC beraten werden (zusammen: "Warburg Pincus")

