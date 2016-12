Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 94 auf 93 Euro gesenkt, aber die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Analystin Veronika Dubajova reduzierte in einer Studie vom Donnerstag ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) bis 2020. Mit einer Aufwertung des US-Dollar sollte sich der zuletzt moderate Rückenwind von der Währungsseite im kommenden Jahr umkehren. Doch weder dies noch die neuen Anforderungen des Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) an den deutschen Dialyseanbieter änderten etwas an ihrer grundsätzlich positiven Einschätzung der günstig bewerteten Aktie./gl/ajx

ISIN: DE0005785802