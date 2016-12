Die Commerzbank hat Adidas mit Blick auf ein Interview mit Vorstandschef Kasper Rorsted auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Ein hoher Aktienkurs sei für den neuen Mann an der Spitze des Sportartikelherstellers kein Problem, schrieb Analystin Sabrina Taneja in einer Studie vom Donnerstag mit Verweis auf Rorsteds Aussagen. Zudem habe der Manager hohe Investitionen in den USA und die Verbesserung der Marke Reebok für notwendig erklärt. An der Strategie bis 2020 solle sich aber nichts ändern. Der Expertin hält es daher für möglich, dass die Investitionsphase bei Adidas länger dauere als geplant und zulasten der Margen gehe./ajx/tav

ISIN: DE000A1EWWW0