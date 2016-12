aap Implantate AG: aap aktualisiert Prognose für Geschäftsjahr 2016 aufgrund von Verzögerungen bei Umsatzentwicklung in verschiedenen Märkten

Die aap Implantate AG ("aap") gibt bekannt, dass die bisherige Umsatz- und EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2016 für den fortzuführenden Geschäftsbereich nicht erreicht wird. Hintergrund für die Anpassung sind Verzögerungen bei der Umsatzentwicklung in verschiedenen Märkten, die zu einer Verschiebung der Umsätze in das Geschäftsjahr 2017 führen.

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen passt aap die Prognose für das Geschäftsjahr 2016 für den fortzuführenden Geschäftsbereich an und erwartet nunmehr einen Umsatz im Bereich zwischen 11,0 Mio. EUR und 12,1 Mio. EUR sowie ein EBITDA von -7,5 Mio. EUR bis -7,0 Mio. EUR. Für das EBITDA des Gesamtkonzerns (fortzuführender und aufgegebener Geschäftsbereich inkl. Entkonsolidierungserfolg aus der Veräußerung der aap Biomaterials GmbH) antizipiert die Gesellschaft einen Wert zwischen 16,5 Mio. EUR und 17,0 Mio. EUR.

Wie bereits berichtet, wurde das EBITDA im Geschäftsjahr 2016 zudem durch Einmaleffekte aus verschiedenen Maßnahmen in Höhe von insgesamt 0,6 Mio. EUR belastet. Im Einzelnen handelt es sich dabei um einen Sondereffekt aus der vorzeitigen Beendigung eines langfristigen LOQTEQ(R) Lizenzvertrags (0,3 Mio. EUR) sowie Einmalkosten aus umgesetzten Personalmaßnahmen (0,3 Mio. EUR). Beide Maßnahmen werden in den Folgejahren zu spürbaren Kostenentlastungen und somit Ergebnisverbesserungen der Gesellschaft führen.

Mit Blick auf die Umsatzentwicklung im Geschäftsjahr 2016 ergibt sich ein ambivalentes Bild, das durch zwei gegenläufige Effekte wesentlich geprägt wurde. Auf der einen Seite konnte China, das in 2015 trotz gebremsten Wachstums einen der Hauptabsatzmärkte darstellte, im Geschäftsjahr 2016 keinen Umsatzbeitrag leisten (Umsatz GJ/2015: ca. 3,3 Mio. EUR). Die Verhandlungen über die Fortführung des Distributionsgeschäfts wurden vor kurzem abgeschlossen und die Zusammenarbeit wird in 2017 fortgesetzt. In der Folge wird es im nächsten Jahr zu einer Wiederbelebung des Geschäfts in China kommen. Auf der anderen Seite konnte aap im Rahmen der angestrebten Fokussierung auf etablierte Märkte wie Nordamerika und Europa im bisherigen Jahresverlauf bereits substantielle Fortschritte erzielen. So hat sich der auf Nordamerika und Europa entfallende Umsatzanteil im Neunmonatszeitraum 2016 gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode um rund 50 % auf 5,1 Mio. EUR (9M/2015: 3,4 Mio. EUR) erhöht. Insgesamt können die im Geschäftsjahr 2016 realisierten erfreulichen Umsatzzuwächse in Nordamerika und Europa jedoch die fehlenden Umsatzbeiträge aus China nicht kompensieren. In beiden Märkten sieht der Vorstand aktuell eine dynamische Entwicklung, die sich in den kommenden Monaten fortsetzen sollte. Nordamerika und Europa werden auch im Geschäftsjahr 2017 Hauptwachstumstreiber der geplanten Umsatzentwicklung bleiben.

Im Bereich Silberbeschichtungstechnologie hat aap im Rahmen des laufenden CE-Konformitätsbewertungsverfahrens im Geschäftsjahr 2016 ebenfalls Fortschritte erzielt und steht weiterhin in einem intensiven und konstruktiven Dialog mit der benannten Stelle. Gleichzeitig bereitet die Gesellschaft die erforderlichen Unterlagen für eine Zulassung durch die US- amerikanische Food and Drug Administration (FDA) vor. Ausgehend von den bisherigen Erkenntnissen und den antizipierten künftigen Entwicklungen strebt der Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 die CE-Zulassung und den Abschluss eines Lizenzdeals an, der sichtbar Einfluss auf die Finanzzahlen haben wird.

