Schwarzach am Main - Die Deutsche Lufthansa-Aktie (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) gehörte in den vergangenen Wochen zu den Top-Performern, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Allmählich aber komme der Trend ins Stocken. Als Spielverderber erweise sich der Ölpreis, der auf Monatssicht um mehr als 15 Prozent nach oben geschossen sei. Aber auch ein Interview des Ryanair-Chefs habe Anlegern die Laune verdorben. Michael O'Leary habe gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe für das kommende Jahr eine Preissenkung angekündigt. "Preiskrieg anzetteln macht Spaß", habe der Ire gesagt. Er wolle zudem 2017 mit dem Billigflieger in Deutschland einen Marktanteil von 10 Prozent erreichen.

Den vollständigen Artikel lesen ...