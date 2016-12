Im Mittelpunkt des heutigen Handelstages steht die US-Notenbank. Die Auswirkungen auf DAX, Dow Jones und das Währungspaar Euro/Dollar waren recht unterschiedlich. Vor allem der Dow Jones und der Euro waren auf der Verliererseite. In Deutschland setzt sich heute eine positive Interpretation durch. Der DAX ist weiter auf der Gewinnerseite. Laut Oswald Salcher von Flatex liegt das vor allem am schwachen Euro. Gestern gab es allerdings nicht nur die Fed-Entscheidung. In Manhattan fand ein ganz anderes Treffen statt. Worum es genau ging, erfahren Sie im folgenden Interview.